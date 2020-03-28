Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев недоумевают по поводу того, что жители России гуляют, а не сидят дома. Комментатор призвал всех оставаться в домашней обстановке и не устраивать массовые сборища из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ###### [пипец]! Россия, сиди уже дома!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев показал, как тренируется со своим котом во время самоизоляции.

Во всем мире было зафиксировано 614 052 случаев заболевания коронавирусом, из который более 28000 людей умерли.