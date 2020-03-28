Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам через инстаграм по ситуации с пандемией коронавируса. Хабиб опубликова выдержку из Корана, где говорит о том, что зло приходит из-за того, чтобы люди вернулись на прямой путь.

«Коронавирус, говорили они… На самом деле все очень даже серьезно… Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей», — написал Хабиб.

Ранее президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал о том, что уже знает место проведения титульного боя между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, однако турнир пройдет без зрителей.