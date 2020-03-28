Президент УЕФА Александер Чеферин выразил свое мнение о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе. Из-за ситуации с пандемией коронавируса были остановлены чемпионаты Европы, кроме белорусского.

По словам Чеферина, никто не знает, когда все закончится, однако УЕФА хотелось бы завершить турниры. В УЕФА рассчитывают возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в его конце. Если же этого сделать будет нельзя, тогда, вероятно, сезон будет потерян. Чеферин вместе с руководителями клубов и лиг пытаются найти лучшее решение.

«У нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остаётся только ждать». — цитирует Чеферина La Repubblica.

Ранее Чеферин утверждал, что УЕФА не будет переносить Евро-2020, однако турнир все же перенесли на год.