Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию, что болеет коронавирусом. Чемпионка мира среди юниоров рассказала, что попала в больницу по ошибке врача.

«В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом! Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу по подозрению. Но анализы пришли отрицательные!», — сказала Халиуллина в сторис инстаграма.

По словам Халиуллиной, она будет ждать второй результат теста, а пока просит не переживать. Биатлонистка в полном порядке и чувствует себя прекрасно.

Напомним, что Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже стало известно, что и ее мам, тренер Екатерина Халиуллина, находятся в саратовской больнице.