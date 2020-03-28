Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своем отношении к соблюдении карантинного режима. Как и другие футболисты «Зенита», защитник находится на самоизоляции.

Дуглас Сантос считает, что профилактика — это лучшее оружие в борьбе с коронавирусом. По словам игрока, все должны быть ответственными и думать об окружающих. Сантос обратился ко всем находиться дома с семьей.

Наша жизнь остановилась, это тяжёлый удар для всех. Однако эта мера необходима. Помните, карантин — это не отпуск. Мы должны соблюдать меры предосторожности. Эта битва — наша общая ответственность. Берегите себя. Будьте уверены, когда это пройдёт, всё будет хорошо», — написал Сантос в инстаграме.

Вспышка коронавируса случилась в конце прошлого года в Китае. Вирусом заразилось более 600 тысяч человек по всему мира. Число умерших превышает 25 тысяч.