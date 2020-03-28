Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на ближайшее время в период пандемии коронавируса.

В «Инстаграме» фигуристка выложила пост, отметив, что невозможно остаться в стороне от этой темы.

«Я живу по принципу «находить положительное в любой ситуации», поэтому мой план на ближайшее время — это действительно сделать то, на что никогда не хватало времени», — рассказала Туктамышева, добавив, что сейчас она читает книги, смотрит фильмы и позволяет себе думать.

Фигуристка заявила, что в ее голове много интересных идей, и она надеется на их скорое воплощение в жизнь. «Ребят, просто посвятите время себе! Всем хорошего настроения», — заключила Туктамышева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 28 Мар 2020 в 5:01 PDT

Напомним, следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.