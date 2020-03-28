Всероссийская федерация волейбола объявила о том, что принято решение досрочно завершить розыгрыш чемпионата России в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

В решении Президиума ВФВ на официальном сайте сообщается, что с 28 марта приостановлены как мужские соревнования, так и женские. Победителей турниров определили на основании результатов предварительного этапа.

Мужской чемпионат России по волейболу Суперлигу Париматч выиграл новосибирский «Локомотив», женский чемпионат — казанское «Динамо». Петербургский «Зенит» занял в регулярном чемпионате Суперлиги 5-е место, «Ленинградка» финишировала на 8-й строчке.

Ранее были досрочно остановлены сезоны в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и баскетбольной Единой лиге ВТБ. Оба турнира были завершены без победителя.