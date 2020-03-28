Российский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина рассказала о результатах теста на коронавирус, который сделали ей и её дочери в больнице.

«Анализ и у дочки, и у меня отрицательный», — приводит слова Халиуллиной портал РИА Новости. Тренер сообщила, что пока не готова комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на усталость.

Ранее СМИ сообщали, что Анастасия и Екатерина Халиуллины поступили в больницу в Саратове с подозрением на коронавирус. В соцсетях Анастасия Халиуллина попросила всех не паниковать и сообщила, что будет ждать результат второго теста.

Отметим, Екатерина Халиуллина является первым тренером российского биатлониста, лидера нынешней сборной страны и чемпиона мира Александра Логинова. Дочь Екатерины Халиуллиной Анастасия является чемпионкой мира по биатлону среди юниоров.