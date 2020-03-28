Итальянский «Наполи» заинтересован в покупке иранского форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Информацию об этом сообщает портал Todofichajes.com.

Как стало известно СМИ, «Зенит» готов отпустить нападающего в «Наполи», но не менее чем за 25 миллионов евро. Спортивный директор «Наполи» связался с руководством «Зенита» для того, чтобы обсудить возможную сделку и все условия перехода.

Напомним, в «Зенит» Сердар Азмун перешел из казанского «Рубина» за 12 млн евро зимой 2019 года, в текущем сезоне иранец сыграл за «Зенит» 29 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Сейчас форварду 25 лет, ранее он играл в РПЛ за «Ростов». С 2014 года Сердар Азмун вызывается в национальную сборную Ирана.