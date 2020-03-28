Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как российские биатлонисты продолжают тренировки, находясь на карантине.

В интервью агентству ТАСС Драчев отметил, что биатлонисты не переставали заниматься. «Выходят на улицу, бегают. В лес же можно выходить, никто не запрещает», — сказал глава СБР, отметив, что спортсмены тренируются, но не посещают места скопления людей, поскольку любо скопление неприемлемо.

«Ребята находятся дома, выходят тренироваться, кто-то в лес, если может, а потом возвращаются», — отметил Драчев, добавив, что два раза в день спортсмены и тренеры меряют температуру.

Напомним, после возвращения с этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Финляндия, вся сборная России ушла на 14-дневный карантин.