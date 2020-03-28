Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина сообщила о том, что вернулась в Россию из отпуска в Тайланде вместе с детьми.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила фотографию с дочерьми на пляже и написала, что сейчас она уже находится в России. «В посольство РФ не обращались. Самостоятельно купили билеты и сегодня в 5 утра приземлились в Москве. Прошли все необходимые процедуры, и теперь #карантин», — написала Тотьмянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina) 28 Мар 2020 в 3:30 PDT

Напомним, ранее муж Татьяны Тотьмяниной фигурист Алексей Ягудин негативно высказывался о пандемии коронавирусе, однако позже осознал всю серьезность ситуации и осудил тех, кто легкомысленно относится к карантину и самому вирусу.