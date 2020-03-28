Под Ростовом-на-дону рядом с футбольным стадионом «Ростов-Арена» происходит масштабный пожар. Информацию об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Как утверждает источник, пожар охватил площадь в более чем 1000 квадратных метров, горят камыши, огонь может перекинуться на стадион. Тушить возгорание помогает пожарный вертолет МЧС. По предварительным данным, пожар под Ростовом начался из-за умышленного поджога, предполагаемых преступников пятеро.

Напомним, «Ростов-Арена» была возведена к чемпионату мира по футболу 2018 года, стадион является домашним для футбольного клуба «Ростов». Во время чемпионата мира по футболу стадион принял четыре матча группового этапа и одну игру раунда плей-офф. Общая вместимость стадиона составляет более 43 тысяч человек.