Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о заключительном сборе российских лыжников после окончания сезона и сверхдлительной тренировке Александра Большунова.

По словам Бородавко в интервью порталу «Советский спорт», некоторые лыжники сборной России после конца сезона, в том числе и Большунов, тренировались на юге Архангельской области в поселке Октябрьский. По словам тренера, Большунов сейчас получает удовольствие от тренировок и испытывает себя.

«Вот на днях провел сверхдлительную тренировку, продолжительность 6,5 часов. Проехал примерно 134 км. Здесь все условия, все, что только его душа пожелает. Поэтому работает в охотку», — сказал Бородавко, подчеркнув, что 134 километра Большунов пробежал без остановок и без отдыха.

Напомним, Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2019/20, финал Кубка мира в Северной Америке не состоялся из-за коронавируса.