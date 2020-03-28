Глава Международной Федерации Хоккея Рене Фазель высказал свое мнение по поводу приостановки сезона в НХЛ и ситуации с коронавирусом в США.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Фазель заявил, что на улаживание ситуации с вирусом уйдет гораздо больше, чем 4-6 недель. «Я смотрю на то, что происходит в США, и ужасаюсь. Даже не знаю, сколько у них времени уйдет на то, чтобы остановить угрозу», — отметил глава IIHF.

Как заявил Фазель, в НХЛ хотят доиграть и регулярный чемпионат, и провести плей-офф, однако это удет невероятно сложно.

Напомним, сейчас в США зарегистрировано уже 104865 случаев заражения коронавирусом, это больше, чем в Китае, где и появилась эта инфекция. Более 1700 человек уже скончалось.