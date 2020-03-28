Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова показала, как празднует свой день рождения на карантине.

Фигуристке группы Этери Тутберидзе сегодня, 28 марта, исполнилось 16 лет.

Щербакова встретила праздник в кругу семьи, сейчас вся группа Тутберидзе, как и все спортивные школы по Москве, находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Позже фигуристка выложила в «Инстаграме» фотографии своих питомцев — кошки Шайни и собаки Бонни, их она и подразумевала под гостями своего праздника.

В минувшем сезоне Анна Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию, стала серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.