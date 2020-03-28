Российские футболисты Федор Смолов и Рифат Жемалетдинов примут участие в турнире по CS:GO WeStrikeCorona во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В благотворительном турнире WeStrikeCorona будут играть как спортсмены, так и различные знаменитости. Фото Смолова и Жемалетдинова появились на одной из афиш турнира, вместе с ними появились игроки «Уфы» Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от We strike Corona (@westrikecorona) 28 Мар 2020 в 3:38 PDT

Ранее свое участие в турнире подтвердили украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, креативный директор команды NaVi Алексей Костылёв.

Отметим, по всему миру коронавирусом заболело уже более 600 тысяч человек, наибольшее количество зараженных — в США.