Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал прессе в Чехии о том, как обстоят дела в клубе и в России в связи с пандемией коронавируса.

В интервью порталу Gol.cz Крал заявил, что чемпионат России приостановили, однако клуб теоретически может тренироваться. «Но сейчас это ни к чему, поэтому мы дома, чтобы не заразиться. Мы подписали документ, в котором говорится, что нам нельзя выезжать из Москвы», — сказал Крал, отметив, что такую бумагу подписывают все игроки сборной Чехии, играющие в зарубежных клубах.

По словам Крала, в «Спартаке» все расстроены из-за приостановки чемпионата, поскольку на зимних сборах команда усиленно работала. «Спартак» выиграл восемь раз подряд, мы были готовы играть дальше как физически, так и морально», — сказал футболист.

Напомним, РПЛ приостановили до 10 апреля.