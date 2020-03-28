Российская Премьер-лига может возобновить сезон-2019/20 в середине лета. Информацию об этом приводит портал «Чемпионат».

Как стало известно СМИ, руководство Тинькофф РПЛ в качестве одного из вариантов рассматривает возобновление розыгрыша чемпионата России во второй половине июля.

В случае такого развития событий розыгрыш чемпионата России буде завершен в августе, а следующий сезон стартует уже в сентябре, командам придется играть в высоком темпе — по два матча в неделю.

На данный момент официально известно о приостановке РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Позднее президент РПЛ Сергей Прядкин отмечал в интервью, что раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится.

В России диагностировано уже более 1000 случаев заражения коронавирусом.