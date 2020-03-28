Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев высказал свое мнение по поводу отмены чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале и возможному переносу турнира на осень 2020 года.

В интервью RT Николаев заявил, что если ЧМ состоится осенью, то в таком случае к нему не нужно готовиться как к основному турниру. «Ну и что с того, если чемпионат перенесут? Квоты? Они никуда не денутся», — отметил тренер, добавив, что сборная России почти ничем не рискует в таком случае.

По словам Николаева, к осени многие фигуристы успевают набрать хорошую форму, что показал прошедший сезон. «Если те же девочки будут готовы осенью к выступлению не на 100%, а на 75—80%, они что, не сумеют завоевать три квоты на следующий чемпионат? Это будет для них проблемой? Да увольте, конечно же, нет», — сказал тренер, добавив, что в мужском катании можно будет спокойно завоевать две квоты.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.