Немецкая экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер раскритиковала поведение главы МОК Томаса Баха в ситуации с переносом Олимпиады в Токио.

В интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine Нойнер заявила, что поведение Баха по отношению к организации Олимпийских игр было неправильным. «Оно подтверждает то, в чем я была уверена и раньше: МОК думает не о спортсменах, а о множестве других вещей. Весь мир борется с коронавирусом, а он при этом хочет провести Олимпийские игры», — заявила Нойнер.

Биатлонистка отметила, что атлеты находились в непонятной ситуации и не имеют гарантий, что Игры будут честными. Сейчас по всему миру проблемы с допинг-контролем, одни спортсмены тренируются, другие сидят на карантине. «В конце концов Баху было оказано достаточное сопротивление, и тогда появилась определенность», — заключила Нойнер.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены, точные даты проведения игр пока неизвестны.