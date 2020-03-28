Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике высказал мнение по поводу переноса Евро-2020 на 2021 год.

Слова Энрике цитирует испанское издание Marca. По мнению тренера, перенос турнира повлияет на молодых футболистов, ведь у них будет больше времени на подготовку к турниру.

«Я хочу выиграть чемпионат Европы, и я вижу, что Испания способна это сделать. Есть хорошие моменты в переносе Евро, потому что у нас будет больше времени», — отметил Энрике.

Напомним, чемпионат Европы по футболу перенесли с лета 2020 года на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Турнир состоится в 12 разных городах по всей Европе, 4 матча турнира примет Санкт-Петербург.

Основные очаги распространения коронавируса в Европе — это Италия и Испания, также в этих странах наибольшее количество смертей от данной инфекции.