Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказал мнение по поводу переноса Летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Слова Фуркада цитирует издание Le Figaro. По мнению Фуркада, перенос Олимпиады был необходим в связи с текущим кризисом в сфере здравоохранения, а также той ситуацией, в которой оказались многие спортсмены — на карантине. Как считает Фуркад, МОК принял наилучшее решение в этой ситуации.

«Жаль, что давление так быстро продиктовало МОК график, но решение действительно правильное. Мы должны доверять заинтересованным сторонам», – заключил Фуркад.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться 24 июля-9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир состоится позже.