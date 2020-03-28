Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как организация работает в период пандемии коронавируса.

Слова Драчева цитирует портал РИА Новости. Как сообщил президент СБР в нынешней ситуации проводит всю работу по телефону и электронной почте.

«Все тренерские советы, отчеты, все эти процедуры проводятся удаленно. Несколько человек ранее приезжали в СБР, а так все полностью работают на «удаленке», — сказал Драчев.

Напомним, после возвращения с этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти все биатлонисты и члены тренерского штаба ушли на двухнедельный карантин. Тренерский совет по итогам сезоне-2019/20 прошел в удаленном формате, в ближайшее время вице-президент СБР Валерий Польховский должен предложить кандидатов в тренеры сборной России.