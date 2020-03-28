Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу всех учебно-тренировочных спортивных баз в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Официальное заявление появилось на сайте Министерства. Сообщается, что все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз, которые прекратят работу и закроются 29 марта.

Минспорт также сообщил, что на время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.

«Мы делаем всё возможное в рамках компетенции министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, в России диагностировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом.