Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о том, как она проводит время на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

В своем «Инстаграме» Исинбаева выложила пост, в котором сообщила, что соблюдает запрет на выход из дома. «Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек! Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт ради дальнейшей жизни наших близких!», — отметила легкоатлетка, призвав своих подписчиков быть социально ответственными.

Прыгунья отметила, что свободное время она использует с умом: учит английский язык, играет с детьми, тренируется и читает книги. «Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени», — сказала Исинбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 28 Мар 2020 в 9:29 PDT

Напомним, в России зарегистрировано более 1000 случаев заболевания коронавирусом, всего в мире заразились более 600 тысяч.