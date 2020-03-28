Глава UFC Дана Уайт заверил любителей единоборств, что собирается провести бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона согласно расписанию.

В эфире шоу Майка Тайсона Hotboxin Уайт заявил, что постарается вернуть нормальность в эту страну. «Это безумие, но я собираюсь попытаться осуществить бой Нурмагомедов – Фергюсон 18 апреля», — отметил Уайт.

По словам главы промоушена, сейчас он имеет четыре или пять вариантов мест проведения боя. Турнир UFC 249 перенесли из Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. «Реальность такова, что мы должны вернуться к реальной жизни, снова начать», — заключил Уайт.

Напомним, ранее бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном уже срывался несколько раз по тем или иным причинам.