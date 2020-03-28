Президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о том, когда национальным европейским футбольным чемпионатам стоило бы возобновить розыгрыш турниров.

Слова Чеферина цитирует портал Yahoo!Sports. По словам главы УЕФА, возобновить чемпионаты можно в середине мая, в начале июня или даже в конце июня.

«Если позднее — сезон будет потерян. Есть также вариант закончить этот сезон в начале нынешнего, но начать следующий чуть позднее», — сказал Чеферин.

Напомним, в Европе по причине быстрого распространения коронавируса были приостановлены все футбольные чемпионаты кроме турнира в Белоруссии, также на неопределенный срок приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы. РПЛ приостановлена официально до 10 апреля, однако позже президент РПЛ Сергей Прядкин подчеркивал, что чемпионат не возобновится раньше 24 апреля.