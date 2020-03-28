Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в турнире по PES 2020 «Самая быстрая лига», который организовали портал Sports.ru и компания Мегафон в продолжение чемпионата России по футболу.

В рамках матча 23-го тура РПЛ между собой сошлись петербургская и московская команды, игру комментировал журналист Александр Дорский.

ЦСКА представлял словенский полузащитник Яка Бийол, за «Зенит» выступил нападающий «Артем Дзюба». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Зенита», Дзюба оформил в матче хет-трик самим собой. Первый раз игра прервалась на 20-й минуте, к этому времени ЦСКА вел со счетом 2:0, однако затем «Зенит» сумел отыграться.

Матч второй раз был прерван за несколько минут до конца игры в связи с тем, что была нарушена связь между игроками.

Следующий матч проведут между собой игроки «Локомотива» и «Оренбурга».