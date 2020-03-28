Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов призвал людей соблюдать карантин и не выходить из дома в связи с пандемией коронавируса.

Радимов выложил в своем «Инстаграме» видео с кадрами из опустевшей Европы в связи с карантином по коронавирусу и толпами людей на улицах Москвы.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома», — отметил тренер, что этим люди сохранят жизни себе и другим, а нагуляться все еще успеют.

«Плевать на себя – подумайте о других, в первую очередь – о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать», — отметил Радимов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 28 Мар 2020 в 10:47 PDT

Напомним, следующая неделя в России официально объявлена нерабочей.