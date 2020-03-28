Ирландский боец ММА Конор Макгрегор обратился к жителям своей страны в связи с пандемией коронавируса.

Видеообращение боец разместил на своей странице в Facebook. Макгрегор отметил, что ему приятно видеть более существенные ограничения в Ирландии.

«Видите ли, если вы не войдете в игру, вы не сможете выиграть ее. Сейчас мы вошли в эту игру, и при строгом соблюдении правил, мы победим», — отметил боец, добавив, что народ должен соблюдать законодательство и рекомендации от лидеров страны.

Макгрегор заявил, что стоит не отъезжать более чем на 2 километра от дома, не совершать поездки и отменить все несущественные дела. «Обращаюсь к другим нациям – соблюдайте эти меры и готовьтесь к пяти неделям. После этого мы свободны. Пять недель до свободы», — заключил Конор, добавив, что отсчет начинается сейчас.

Напомним, с 28 марта в Ирландии ужесточился карантин по коронавирусу.