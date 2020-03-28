Чемпионат России по волейболу последовал примеру КХЛ и Единой лиги ВТБ, объявив о завершении сезона. Однако ВФВ принял решение все же определить победителей, опираясь на результаты предварительного раунда чемпионата. РПЛ стоит в реальном мире, но продолжается в виртуальном.

Эти и другие новости спорта на карантине — в подборке от Nevasport.

«Зенит» обыграл ЦСКА в турнире по PES. Дзюба забил хет-трик самим собой

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в турнире по PES 2020 «Самая быстрая лига», который организовали портал Sports.ru и компания Мегафон в продолжение чемпионата России по футболу. ЦСКА представлял словенский полузащитник Яка Бийол, за «Зенит» выступил нападающий Артем Дзюба. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Зенита», Дзюба оформил в матче хет-трик самим собой.

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно. Победителей уже определили

Всероссийская федерация волейбола объявила о том, что принято решение досрочно завершить розыгрыш чемпионата России в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса. В решении Президиума ВФВ на официальном сайте сообщается, что с 28 марта приостановлены как мужские соревнования, так и женские. Победителей турниров определили на основании результатов предварительного этапа. Мужской чемпионат России по волейболу Суперлигу Париматч выиграл новосибирский «Локомотив», женский чемпионат — казанское «Динамо».

НХЛ продлила карантин до 4 апреля

В НХЛ созрело решение продлить карантин для хоккеистов до 4 апреля из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Информацию об этом обнародовал официальный сайт лиги. Ранее сезон прерывался на неопределенный срок. В лиге по-прежнему считают, что у них есть время для того, чтобы доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный розыгрыш Кубка Стэнли.

В Ростове горят поля рядом с «Ростов-Ареной» их тушат с вертолета

Под Ростовом-на-дону рядом с футбольным стадионом «Ростов-Арена» произошел масштабный пожар. Огонь охватил площадь в более чем 1000 квадратных метров на левом берегу Дона недалеко от стадиона, горели камыши. Тушить возгорание помог пожарный вертолет МЧС. По предварительным данным, пожар начался из-за умышленного поджога, предполагаемых преступников пятеро.

В Серии А точно не будут аннулировать сезон

Руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объявил о том, что в чемпионате Италии точно будет определён победитель. Причем при любом раскладе — даже если сезон из-за пандемии коронавируса турнир не будет доигран. По словам Гравины, есть план, которому все отдали приоритет — доиграть чемпионат во всех лигах. Пока неизвестно как и когда это произойдет. Гравина отметил, что хотелось бы уложиться до 30 июня.