Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что не видит себя в роли тренера.

«Нет, это не то, как я хотел бы выразить себя. Я ищу свой собственный новый путь к успеху. Роль тренера требует вложений, которые близки к спорту высокого уровня с точки зрения повседневного образа жизни», — рассказал Фуркад, слова которого приводит Le Figaro.

Француз подчеркнул, что будет готов в любой момент помочь своей команде, однако не намерен вмешиваться в отношения между спортсменами и тренерами.

Напомним, во время последнего этапа Кубка мира-2019/20 Фуркад объявил о завершении карьеры. Он является тринадцатикратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса.