Гродненский «Неман» на своей арене примет «Витебск» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу. Игра будет проходить сегодня, 29 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Команды встретятся в Гродно на стадионе «Неман». На данный момент хозяева не имеют очков в турнирной таблице, так как в первом туре на выезде уступили «Ислочи» со счетом 1:0. «Витебск», напротив, стартовую встречу выиграл у «Городеи» — 1:0.

Напомним, чемпионат Белоруссии является единственной футбольной лигой Европы, не приостановленной из-за коронавируса.