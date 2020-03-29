Павлюченкова: Думала слетать на Гавайи, но началась паника, мне советовали вернуться домой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как проводит карантин в связи с пандемией коронавируса.

«Из Индиан-Уэллс я вернулась в Москву. Хотела остаться в Калифорнии, где у меня много друзей и даже думала на недельку слетать на Гавайи. Но началась паника, и мне советовали возвращаться домой, потому что страны закрывали границы», — сказала Павлюченкова, слова которой приводит «Коммерсантъ».

Она отметила, что не полетела во Францию, где обычно тренируется, а вернулась в Москву к семье и живет за городам. По словам Павлюченковой, ей приходится привыкать к новому режиму.

Теннисистка порадовалась, что за городом можно гулять на свежем воздухе. Она добавила, что может держать себя в форме, так как рядом есть теннисный корт и тренажерный зал. Анастасия призналась, что играет в теннис не очень усердно, так как до возобновления сезона еще много времени.

Напомним, теннисный сезон прерван как минимум до 8 июня.