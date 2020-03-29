Мадридский «Атлетико» сообщил о смерти 14-летнего игрока Кристиана Минчолы, выступавшего за академию клуба. Он присоединился к команде в сезоне-2013/14.

В заявлении пресс-службы говорится, что «Атлетико» передает соболезнования родным и близким юного футболиста.

«В подобных ситуациях возникает чувство беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые — от коронавируса, другие — от других болезней», — заявил генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль.

Он подчеркнул, что клуб приспустит флаг в память о погибшем спортсмене.