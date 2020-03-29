Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией в Чернобыле

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о ситуации, возникшей в связи с пандемией коронавируса.

Экс-футболист сообщил, уже десять дней находится в самоизоляции и живет за городом. Он призвал всех оставаться дома и подумать о врачах, чей труд очень важен.

«Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. В тот момент мне было девять лет», — заявил Шевченко, слова которого приводит Sky Sport Italiа.

Оставаться дома необходимо по той причине, что никто не может быть уверен, что не заражен коронавирусом, подчеркнул Шевченко. Тренер призвал задуматься о безопасности тех, для кого вирус является серьезной угрозой.