Российская биатлонистка Виктория Сливко пообщалась с болельщиком в «Инстаграме» и сообщила о желании выступать на этапах Кубка мира.

Под одной из фотографий спортсменки подписчик оставил комментарий: «Выступать хочешь на Кубке мира? Или всё время на IBU бегать будешь?».

«Конечно, хочу бегать на Кубке мира», — написала в ответ Сливко.

Напомним, Сливко дебютировала на Кубке мира в 2017 году, однако два последних сезона выступала на Кубке IBU. В сезрне-2018/19 она завоевала большой Хрустальный глобус, опередив ближайшую преследовательницу немку Надин Хорхлер на 147 очков.

В этом году Сливко заняла седьмое место в общем зачете Кубка IBU.