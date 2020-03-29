Любовь Ковальчук, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Ковальчука, рассказала о желании сына вернуться в «Монреаль».

В нынешнем сезоне хоккеист сменил три клуба, однако его мама призналась, что знала о ситуации немногим больше, чем СМИ. Она рассказала, что Ковальчук сильно расстраивался и был в непростой психологической ситуации, но верил, что всё наладится.

Любовь Ковальчук объяснила, что в «Монреале» хоккеиста приняли хорошо, у него сразу наладилась игра. Однако клуб не попадал в плей-офф, а Кубок Стэнли — единственная награда, которой нет у Ильи.

«Поэтому зимой он ещё раз сменил клуб: перешёл в «Вашингтон» до конца сезона, чтобы побороться за заветный трофей. Но, насколько я знаю, есть желание вернуться в «Монреаль» на следующий год», — сказала Ковальчук, слова которой приводят «Аргументы и факты в Твери».