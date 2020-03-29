Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила оценил игру российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии»», — заявил Капдевила, слова которого приводят «Известия». Он подчеркнул, что Черышев всегда демонстрирует высокий уровень игры и в матчах на сборную России.

По мнению Капдевилы, Черышеву мешают травмы, однако ему удается отлично показывать себя на протяжении длительного времени.

Напомним, в нынешнем сезоне Черышев принял участие в 22 матчах в составе «Валенсии», отметился тремя забитыми мячами и сделал одну результативную передачу. Он перешел в «Валенсию» в 2019-м году, ранее он играл за клуб на правах аренды.