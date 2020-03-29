Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что воспринимает завершение карьеры как новое начало.

Он признался, что будет скучать по конкуренции, адреналину и уникальному образу жизни, который дает профессиональный спорт, однако на данный момент биатлонист не беспокоится о своем уходе.

«Конечно, нелегко оставить двадцать лет своей жизни позади, но я действительно воодушевлен тем, что мне предстоит сделать и открыть», – сказал Фуркад, слова которого приводит Le Figaro.

Напомним, Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, тринадцатикратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса. Он объявил о завершении карьеры во время заключительного этапа Кубка мира-2019/20 в Контиолахти. В этом году француз занял второе место в общем зачете.