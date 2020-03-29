Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова показала фото в новом имидже. Спортсменка изменила цвет волос и сделала новую прическу.

«Ну что, как говорится, перемены всегда к лучшему) Мне идёт?» — написала Солдатова под фото на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в феврале нынешнего года стало известно, что Солдатова приостановила карьеру из-за булимии. Она не тренируется уже пять месяцев. По словам спортсменки, на старте лечения она лежала в клинике и согласно режиму не могла даже ходить. Александра пояснила, что это требовалось для того, чтобы организм быстрее восстанавливал силы и сохранял энергию.

Недавно Солдатова попала в больницу с порезами на руках. Как объяснила девушка, она случайно порезалась на кухне, так как редко готовит себе сама.