Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о приостановке Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса.

Аршавин отметил, что как болельщик и зритель он ждет возобновления чемпионата России, однако думает, что после 10 апреля матчи будут проходить при пустых трибунах.

«Чтобы отыграть восемь туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, на момент паузы в чемпионате России состоялось 22 тура. Лидером турнирной таблицы является петербургский «Зенит», набравший 50 очков. На втором месте и третьем месте идут московский «Локомотив» и «Краснодар», имеющий по 41 баллу.