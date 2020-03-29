Французские шахматисты не могут покинуть Россию в связи с пандемией коронавируса. 12 марта они прибыли в Мурманск для участия в международном турнире, где должны были сыграть с Россией, Ирландией и Нидерландами. Однако один из представителей голландской команды сдал положительный тест на коронавирус, поэтому турнир был отменен.

Все члены французской команды были оправлены на карантин в одну из больниц Мурманска. В связи с тем, что Россия закрыла международное авиасообщение, шахматисты пока не могут вернуться на родину.

Один из представителей команды сообщил, что они намерены в ближайшее время отправиться в Москву, чтобы жить на территории посольства Франции.

«У нас всегда есть план В, ведь мы шахматисты. В Москве уже приготовлено для нас 14 коек», — сказал член сборной Франции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 671424, из них 30957 человек погибли, 145686 — выздоровели.