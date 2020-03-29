Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен срочно покинуть территорию России, чтобы его бой с Тони Фергюсоном не сорвался. С 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение, а с завтрашнего дня закроются границы государства.

Временно приостановится движение через все пункты пропуска — автомобильные, пешеходные, железнодорожные, речные и смешанные. Данная мера принята в связи с риском дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Если Нурмагомедов не покинет Россию уже сегодня, 29 марта, то не сможет вылететь на бой с Фергюсоном независимо от места его проведения.

Напомним, поединок должен состояться 18 апреля, место еще не оглашено. Изначально UFC 249 должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк), однако власти города ввели запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией.