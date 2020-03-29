Двукратная чемпионка мира среди юниоров фигуристка Александра Трусова вместе с семьей обратилась в посольство России в Египте, чтобы вернуться домой гуманитарным рейсом.

Из-за угрозы распространения коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение. Для того, чтобы российские граждане смогли вернуться на родину, были организованы гуманитарные рейсы.

Трусова отдыхала в Египте вместе с родителями и двумя младшими братьями. Их семья была внесена в список пассажиров рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву 27 марта. Известно, что после возвращения в Москву все пассажиры обязаны уйти на двухнедельный карантин.

Напомним, каток «Хрустальный», где тренируется Трусова, закрыт на карантин в связи с пандемией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 671424, из них 30957 человек погибли, 145686 — выздоровели.