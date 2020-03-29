Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, приняла участие в акции «Зарядка со звездой» для детей из детских домов.

«Стоит на секунду отвлечься от безумного количества бестолковых челленджей и подумать о тех, кому сейчас совсем нелегко», — написала Попова на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка добавила, что из-за пандемии коронавируса дети лишились не только общения с гостями и психологами, но и с потенциальными родителями.

Напомним, в 2020 году Попова и Мозгов объявили о завершении карьеры в связи с травмой партнера.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 671424, из них 30957 человек погибли, 145686 — выздоровели.