Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, считает, что его сын не захочет возвращаться в российский клуб.

«Думаю, что он всё-таки не сильно сюда рвётся, не знаю… Всё будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела», — сказал Малкин-старший, слова которого приводит РИА «Новости».

Он пояснил, что Евгений останется в НХЛ, если и дальше будет играть на своем уровне. По мнению Малкина-старшего, уровень хоккеистов там выше, а также больше зрителей.

«Неизвестно, захочет ли он в «Металлурге» играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить», — сказал Малкин-старший.

Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Ранее он защищал цвета «Металлурга», воспитанником которого является. Также он представлял магнитогорский клуб во время локаута в Северной Америке.