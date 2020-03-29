Словенский биатлонист Яков Фак уверен, что человечеству удастся победить коронавирус.

«Мы победим коронавирус! Шаг за шагом, вместе», — написал Фак на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Фак занял 14-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 467 очков. Его лучшим результатом стало четвертое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Спортсмен является двукратным чемпионом мира, серебряным медалистом Олимпиады-2018 в Пхенчхане и бронзовым медалистом Олимпийских игр-2010 в Ванкувере.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 671424, из них 30957 человек погибли, 145686 — выздоровели.

Из-за пандемии коронавируса биатлонный сезон завершился досрочно, заключительный этап Кубка мира в Хохфильцене не состоялся.