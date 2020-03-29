Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала переход олимпийской чемпионки по лыжным гонкам шведки Стины Нильссон в биатлон.

«Я думаю, это довольно тяжело, и поэтому надеюсь, что она будет не слишком хороша. Я в восторге от того, что она делает. Будет она тренироваться со сборной или нет, но я не особо нервничаю», — заявила Экхофф, слова которой приводит TV2.

Норвежка отметила, что ей потребовалось 20 лет, чтобы сделать 20 выстрелов без промахов. Однако она предположила, что у Нильссон может быть талант к стрельбе.

По мнению Экхофф, переход Стины в биатлон — это интересно, так как она является мировым лидером в своем виде и теперь будет пробовать себя в другом спорте, где нужно быть более сосредоточенной.

«Здорово, что она получит опыт в биатлоне. Ведь столько тысяч зрителей приходят на стадион, так много людей поддерживают нас», — сказала Экхофф.