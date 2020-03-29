Футбольный клуб «Рубин» будет тренироваться в индивидуальном режиме во время пандемии коронавируса.

«Рубин» продолжит тренироваться на следующей неделе в прежнем режиме. Будут проводиться индивидуальные занятия в тренажерном зале и на поле при соблюдении всех мер предосторожности», — сообщил представитель клуба, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, ранее весь состав «Рубина» сдал тест на коронавирус, все анализы оказались отрицательными.

Некоторые российские клубы продлили карантин до 5 апреля в связи с угрозой распространения вируса. Розыгрыш РПЛ был приостановлен до 10 апреля. Команды успели отыграть 22 тура, «Рубин» на данный момент идет на 14-м месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит».